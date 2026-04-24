Anima nomme un vice-président

La première réunion du conseil d’administration d’Anima Holding s’est tenue le 17 avril, sous la présidence de Patrizia Grieco. Le conseil a été nommé par l’assemblée des actionnaires du 15 avril.

Le conseil d’administration a nommé Marcello Priori au poste de vice-président et a confirmé le mandat de directeur général de Saverio Perissinotto pour 2026-2028.