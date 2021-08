Anima choisit State Street comme prestataire pour 24Md€ d' actifs

(NEWSManagers.com) - La société de gestion italienne Anima a choisi State Street pour la fourniture de solutions de front office pour la plate-forme informatique et de services d' administration back office pour certaines gestions patrimoniales institutionnelles et retail. Cela porte sur environ 24 milliards d' euros d' encours de mandats retail et institutionnels.

State Street et Anima travaillent déjà ensemble sur les fonds de droit irlandais de la société de gestion.