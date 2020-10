Anil Bhat nommé Directeur commercial Groupe



Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce ce jour le recrutement d'Anil Bhat en qualité de Directeur commercial (Chief Commercial Officer) du Groupe.



Avec une expérience de plus de 25 ans dans de grands groupes internationaux, Anil a joué un rôle important dans le lancement de nouvelles activités, l'attaque de nouveaux marchés, l'amélioration des résultats financiers et la signature d'alliances d'envergure mondiale.



Né en Inde, Anil est titulaire d'une maîtrise en ingénierie, d'un diplôme de langue russe et d'un MBA de l'École des Ponts ParisTech. Polyglotte ayant vécu sur plusieurs continents, Anil a par conséquent une parfaite connaissance des spécificités culturelles et commerciales de nombreux pays où Europlasma envisage de se développer.