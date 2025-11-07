ANI Pharma progresse après des résultats du 3ème trimestre supérieurs aux attentes et une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2025

7 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments ANI Pharmaceuticals ANIP.O augmentent de 1,4 % à 91,51 $ avant le marché

** La société annonce un chiffre d'affaires de 227,8 millions de dollars au 3ème trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 211,04 millions de dollars - données compilées par LSEG

** L'ANIP affiche un bénéfice ajusté de 2,04 $ par action au troisième trimestre, contre des estimations de 1,75 $ par action

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de 2025 se situe entre 854 et 873 millions de dollars, contre une projection antérieure de 818 à 843 millions de dollars; les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires annuel de 844,68 dollars

** À la dernière clôture, l'action ANIP était en hausse de 63,2 % depuis le début de l'année