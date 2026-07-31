AngloGold freine ses ventes de mines après une forte hausse de ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Article complété par les commentaires du directeur général sur les cessions d'actifs)

* Bénéfice trimestriel en hausse de 58 % grâce à la hausse des cours de l'or

* AngloGold maintient son objectif de production malgré un recul semestriel

* Les prévisions sur le cours de l'or compliquent l'évaluation des actifs, selon le directeur général

par Olivia Kumwenda-Mtambo et Nelson Banya

AngloGold Ashanti n'est pas pressée de vendre certaines de ses petites mines, car celles-ci génèrent de solides flux de trésorerie, a déclaré vendredi le directeur général Alberto Calderon, après que la société a annoncé une hausse de 58 % de son bénéfice au deuxième trimestre.

La société minière a indiqué que son résultat brut s'élevait à 1,01 milliard (XX milliard d'euros) de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 639 millions (XX millions d'euros) de dollars un an plus tôt, la hausse de 35 % du cours de l'or en glissement annuel ayant contribué à compenser l'impact de la baisse de la production.

AngloGold a cédé sa mine brésilienne de Serra Grande en décembre, mais a revu à la baisse ses projets de cession de sa mine de Cerro Vanguardia en Argentine, a déclaré M. Calderon lors d’une conférence téléphonique sur les résultats. La société a également mis à l'arrêt sa mine de Corrego do Sitio au Brésil en 2023, avant la remontée du cours de l'or, afin d'endiguer ses pertes.

"Avec ces cours de l’or, il est impossible d’obtenir une valeur adéquate, car la plupart des offres s’appuient sur des prix consensuels et reposent sur des prévisions très prudentes concernant le cours de l’or dans deux ou trois ans", a déclaré M. Calderon.

PAS DE PRÉCIPITATION

Les flux de trésorerie de Cerro Vanguardia pour cette année représentent environ 60 % de ce qu’AngloGold aurait perçu en la vendant, a-t-il ajouté.

"Nous n’avons donc pas d’urgence à céder cette mine, dans le contexte actuel", a déclaré M. Calderon.

La production d’or d’AngloGold au deuxième trimestre a reculé de 7 % en glissement annuel pour s’établir à 744.000 onces, suite à la cession de Serra Grande et à une baisse de 32 % de la production d’or de la mine d’Obuasi au Ghana, due à des problèmes de sécurité, d’exploitation et d’équipement.

Bien que sa production semestrielle ait reculé de 3,7 % en glissement annuel pour s’établir à 1,47 million d’onces, AngloGold a indiqué s’attendre à de meilleurs résultats au second semestre afin d’atteindre ses prévisions de production annuelle pour 2026, comprises entre 2,8 millions et 3,17 millions d’onces.

La hausse du prix moyen de l’or perçu a entraîné une progression de 36 % du flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, qui s’est établi à 727 millions (XX millions d'euros) de dollars.

AngloGold a annoncé qu’elle verserait un dividende trimestriel de 72 cents par action, portant le montant total des dividendes versés au premier semestre à 949 millions (XX millions d'euros) de dollars.

La société a également proposé un programme de rachat d’actions de 2 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, qui a été approuvé par les actionnaires le 23 juillet.