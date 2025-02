Anglo American: vente de son activité de nickel à MMG information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 10:36









(CercleFinance.com) - Anglo American a conclu un accord définitif pour vendre ses activités de nickel à MMG Singapore Resources Pte, une filiale de MMG.



L'activité nickel comprend deux opérations de ferronickel au Brésil - Barro Alto et Codemin - et deux projets de croissance - Jacaré et Morro Sem Boné.



La contrepartie en espèces convenue d'un maximum de 500 millions de dollars comprend une partie en espèces initiale de 350 millions de dollars à l'achèvement des travaux. Une contrepartie conditionnelle peut atteindre 100 millions de dollars avec également en espèces 50 millions de dollars liés à la décision finale d'investissement (FID) pour les projets de développement.



Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo American, a déclaré : ' La vente de notre entreprise de nickel à l'issue d'un processus hautement concurrentiel marque une autre étape importante vers la simplification de notre portefeuille afin de créer une entreprise de cuivre, de minerai de fer de qualité supérieure et de nutriments pour cultures de plus grande valeur'.



'L'accord d'aujourd'hui, ainsi que ceux signés en novembre 2024 pour la vente de nos activités de charbon sidérurgique, devraient générer un produit brut en espèces pouvant atteindre 5,3 milliards de dollars, ce qui reflète la haute qualité de nos activités sidérurgiques de charbon et de nickel' a rajouté Duncan Wanblad.





