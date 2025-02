Anglo American se retire du marché du nickel en cédant ses exploitations au Brésil

( AFP / BEN STANSALL )

Le géant minier britannique Anglo American a annoncé mardi un accord définitif de vente de son activité de nickel à une filiale du groupe MMG Limited, majoritairement détenu par une société publique chinoise, pour un montant pouvant atteindre 500 millions de dollars.

"La vente de nos activités dans le domaine du nickel à l'issue d'un processus très compétitif marque une nouvelle étape importante dans la simplification de notre portefeuille afin de créer des activités plus valorisées dans le domaine du cuivre, du minerai de fer de première qualité et des nutriments pour les cultures", a justifié Duncan Wanblad, directeur général du groupe, dans un communiqué.

L'activité nickel du groupe comprend "deux exploitations de ferronickel au Brésil", Barro Alto et Codemin, et deux autres projets, Jacaré et Morro Sem Boné, précise le communiqué.

Le géant britannique poursuit une stratégie annoncée en mai 2024 un projet de scission de plusieurs activités du groupe, dont le charbon pour la métallurgie, mais aussi le platine et les diamants en Afrique du Sud, pour se concentrer sur le cuivre, le minerai de fer haut de gamme et les engrais.

Ce projet avait été présenté au moment même où le géant minier australien BHP s'était lancé dans un processus de rachat, une fusion qui aurait été la plus importante dans le secteur depuis des années, mais qui n'a pas abouti.

Le marché du nickel est marqué par la croissance rapide de l'industrie en Indonésie qui a fait dégringoler les cours depuis les records des cours atteints en 2022, et qui rend le marché beaucoup plus compétitif.

"L'accord conclu aujourd'hui, ainsi que ceux signés en novembre 2024 pour la vente de notre activité de charbon sidérurgique, devraient générer un total de 5,3 milliards de dollars de recettes brutes en espèces", a estimé M. Wanblad.

"La transaction est soumise à un certain nombre de conditions (...) et la finalisation est prévue pour le troisième trimestre 2025", affirme l'entreprise.

Vers 09H55 GMT (10H55 à Paris), le titre d'Anglo American gagnait 0,18% à la Bourse de Londres.

Anglo American, fondée en 1917 en Afrique du Sud par l'industriel d'origine allemande Ernest Oppenheimer, est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés minières du monde, cotée à la fois à Londres, où est son siège, et à Johannesburg.