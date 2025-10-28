Anglo American : production de cuivre presque stable au troisième trimestre sur un an

(AOF) - Holding britannique active dans la production et la transformation minière, Anglo American annonce qu'au troisième trimestre 2025, la production de cuivre est restée sur un an quasiment stable à 183 500 tonnes (+1%). Pour le groupe, elle reflète une solide performance des usines et des teneurs plus élevées dans la mine de Quellaveco au Pérou et celle de Los Bronces au Chili. Cette performance a compensée la baisse de la production dans la mine de Collahuasi au Chili en raison de teneurs et d'un redressement du cuivre plus faibles.

En glissement trimestriel, la production de cuivre a progressé de 6%, grâce à la bonne performance des usines de Quellaveco et Los Bronces.

En revanche, Anglo American fait savoir que la production de minerai de fer a diminué de 9% pour atteindre 14,3 millions de tonnes, principalement en raison de la baisse de production attendue sur le site de Minas-Rio au Brésil, suite à l'inspection du pipeline prévue en août, qui a été réalisée avec succès plus tôt que prévu.

De plus, la production de minerai de manganèse a grimpé de 140% pour atteindre 972 800 tonnes, reflétant des niveaux de production plus normalisés après la suspension temporaire causée par un cyclone tropical en mars 2024. Les ventes à l'exportation ont atteint des niveaux normalisés en août.

Côté perspectives, la holding britannique prévoit toujours de produire entre 690 000 et 750 000 tonnes de cuivre.

Par ailleurs, elle a relevé sa prévision de production de minerai de fer à 58-62 millions de tonnes, contre une estimation de 57-61 millions de tonnes auparavant, suite à l'inspection anticipée du pipeline de son site Minas-Rio.

AOF - EN SAVOIR PLUS