Anglo American présente son projet de scission

(AOF) - Après avoir rejeté une offre améliorée de rachat par BHP, le groupe minier Anglo American a dévoilé un projet de scission du groupe. Il pourrait ainsi vendre ses actifs liés au charbon sidérurgique, scinder sa division sud-africaine de platine et céder ou scinder le spécialiste des diamants De Beers. "Nous pensons qu'une entreprise radicalement plus simple permettra de créer durablement de la valeur ajoutée grâce à un changement radical des performances opérationnelles et à une réduction des coûts ", a expliqué le directeur général, Duncan Wanblad.