 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anglo American-Perte de $3,7 mds en 2025 avec la dépréciation de De Beers
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 10:17

Anglo American AAL.L a fait état vendredi d'une perte de 3,7 milliards de dollars (3,15 milliards d'euros) en 2025 après avoir procédé à une nouvelle dépréciation de son activité diamantaire, alors que le groupe minier poursuit son plan de cession d'actifs non essentiels et finalise sa fusion avec Teck Resources TECKb.TO .

Anglo American a clos une saison de publication de résultats mitigés pour les groupes miniers cotés à Londres, soulignant les fortunes diverses du secteur. Ses concurrents diversifiés ont souffert de la faiblesse des marchés du minerai de fer, des diamants et du charbon.

À la Bourse de Londres, le titre Anglo American prenait cependant 1,62% à 09h15 GMT.

Le groupe a enregistré une dépréciation avant impôts de 2,3 milliards de dollars liée à sa filiale De Beers et a déclaré un dividende de 0,23 centime de dollar par action, soit environ 200 millions de dollars. Ce montant est en baisse par rapport aux 0,64 centimes de dollar par action, soit 800 millions de dollars, déclarés un an plus tôt.

Son Ebitda pour ses activités liées au cuivre, au minerai de fer et à De Beers a atteint 6,4 milliards de dollars, conformément aux estimations des analystes.

Anglo American, qui a cessé en juillet ses activités dans le nickel et le charbon métallurgique que le groupe cherche à vendre, entend se concentrer sur ses actifs dans le cuivre et le minerai de fer.

Le groupe a scindé ses activités liées au platine en mai et a déclaré qu'il allait de l'avant avec ses projets de vente de De Beers.

Anglo American a également revu à la baisse les prévisions de production de De Beers pour 2026, la faiblesse de la demande et le niveau élevé des stocks continuant de peser sur le marché du diamant.

SCISSION DE DE BEERS

Le groupe a réévalué la valeur de De Beers après que l'unité diamantaire a enregistré une troisième baisse annuelle consécutive de sa production l'année dernière.

L'entreprise avait déjà déprécié la valeur de De Beers d'environ 3,5 milliards de dollars au cours des deux dernières années.

"Il y a actuellement une offre abondante de diamants bruts sur le marché" a déclaré le directeur général Duncan Wanblad aux journalistes.

La vente de De Beers est à un stade avancé, a-t-il ajouté. "Nous devons (...) obtenir des offres fermes définitives, puis choisir le partenaire avec lequel nous souhaitons aller de l'avant et négocier avec toutes les parties concernées, y compris le gouvernement du Botswana", a-t-il ajouté.

De Beers, qu'Anglo a mis en vente dans le cadre d'une restructuration plus large, a suscité l'intérêt de plusieurs consortiums, a déclaré Duncan Wanblad.

Le Botswana, qui détient déjà 15% des parts et représente 70% de la production annuelle de diamants bruts, a fait part de son intention d'augmenter sa participation dans De Beers.

L'Angola cherche à acquérir une participation de 20 à 30% dans De Beers, une proposition en cours de discussion avec d'autres producteurs de diamants africains, a déclaré au début du mois à Reuters un haut responsable du ministère angolais.

Duncan Wanblad s'est dit "optimiste" quant à la signature d'un accord cette année.

(Rédigé par Clara Denina; version française Etienne Breban, édité par)

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
3 628,500 GBX LSE +1,41%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 626,00 USD LME +0,52%
TECK RESOURCES RG-B
81,280 CAD TSX -0,07%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Roksan Mohammad (g), 37 ans, porte-parole des Unités de protection de la femme, lors de la visite d'une délégation gouvernementale à Qamichli, une ville majoritairement kurde du nord-est de la Syrie, le 8 février 2026 ( AFP / Delil SOULEIMAN )
    Pour les Kurdes syriens, la fin d'un rêve d'autonomie?
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:58 

    Dans une base militaire du nord de la Syrie, Roksan Mohammad, mitraillette à l'épaule, dit avoir été en première ligne des combats contre les jihadistes. Mais le sort de son unité féminine est aujourd'hui incertain, après un accord avec Damas mettant fin de facto ... Lire la suite

  • Dans les ateliers de tissage du cachemire Alex Begg à Ayr, dans le sud-ouest de l'Ecosse, le 15 janvier 2026 ( AFP / Andy BUCHANAN )
    En Écosse, le lent réapprentissage du travail de la laine
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:50 

    Loin du glamour des défilés de mode de Paris, Milan ou Londres, des ateliers de tissage du cachemire installés dans une vieille région minière écossaise tentent d'attirer de jeunes talents et de leur réapprendre des techniques en voie de disparition. Réputée pour ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 13 février 2026 à Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Feu vert du gouvernement à une marche de l'ultradroite en hommage à Quentin Deranque
    information fournie par AFP 20.02.2026 10:33 

    Une marche de l'ultradroite devrait bien avoir lieu samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque: Laurent Nuñez a annoncé vendredi, au lendemain des mises en examen de sept personnes dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste, qu'il ne s'opposerait pas ... Lire la suite

  • La clôture hérissée de barbelés érigée par la Finlande à la frontière russe s'étire sur 200 kilomètres. ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )
    A la frontière entre la Finlande et la Russie, l'économie en hibernation
    information fournie par AFP 20.02.2026 09:55 

    Plus personne ne passe. La couche immaculée de neige devant le café Rajapysäkki et les pompes de la station-service attenante recouvertes de bâches témoignent de la disparition de toute activité autour du poste-frontière de Niirala entre la Finlande et la Russie. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank