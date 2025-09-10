 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 770,12
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Anglo American: Jefferies réitère son conseil après l'annonce de la fusion avec Teck Resources
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 14:21

(Zonebourse.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 2800 pence après l'annonce de la fusion avec Teck Resources.

Anglo et Teck ont ??annoncé une fusion entre égaux pour créer Anglo Teck, une société canadienne cotée à la Bourse de Londres (LSE) et aux Bourses de Johannesburg, de Toronto et de New York.

'Les prévisions tablent sur des synergies de 800 millions de dollars par an, auxquelles s'ajouteraient 175 kt par an de production de cuivre supplémentaire provenant de QB-Collahuasi' indique Jefferies.

L'analyste souligne également que les actionnaires d'Anglo recevront un dividende spécial de 4,19 $ par action (4,5 milliards de dollars) et détiendront 62,4 % de la société fusionnée.

La clôture de la transaction devrait prendre de 12 à 18 mois.

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 571,000 GBX LSE +3,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 14:21:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:46 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite

  • Des policiers de la police judiciaire française à Rambouillet
    Deux blessés dans une attaque au couteau dans un lycée d'Antibes
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:44 

    Une attaque au couteau a fait deux blessés, une enseignante et un élève, mercredi dans un lycée horticole d'Antibes (Alpes-Maritimes), a indiqué la police. "L'assaillant a été arrêté, il ne constitue plus une menace", a indiqué un porte-parole de la police. L'assaillant ... Lire la suite

  • Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : de la patience à l’action
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2025 15:39 

    Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est ... Lire la suite

  • Thales ENSEIGNE (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales a signé un contrat pour des stations radio en Malaisie
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 15:39 

    (Zonebourse.com) - Thales et son partenaire malaisien local Advanced Defence Systems (ADS) ont signé un contrat portant sur la livraison de stations radio HF XL TRC 3900 montées sur véhicule, y compris des radios, des amplificateurs et des antennes. Avec ce contrat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank