Anglo American : fort bond de la production de manganèse au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 12:12
En outre, la production de minerai de manganèse a bondi de 118% pour atteindre 759 100 tonnes. Ce chiffre reflète la reprise des niveaux de production après la suspension temporaire causée par un cyclone tropical en Australie en mars 2024.
Pour les diamants bruts, la production a progressé de 17% pour atteindre 7,1 millions de carats, portée principalement par l'extraction planifiée de minerai à Gahcho Kué (mine de diamants située dans une région très isolée des Territoires du Nord-Ouest, au Canada) et l'augmentation des volumes provenant de la mine souterraine de Venetia (grande mine de diamants d'Afrique du Sud).
Quant au minerai de fer de qualité supérieure, la production s'est élevée à 15,2 millions de tonnes, soit une baisse de 2%, résultant d'une production légèrement inférieure sur les sites de Kumba et Minas-Rio (mines situés respectivement en Afrique du Sud et au Brésil).
La production du charbon sidérurgique a chuté de 31% pour s'établir à 1,5 million de tonnes. Ce recul est dû en priorité à la baisse de régime de Moranbah North (mine située dans le bassin de Bowen, dans le Queensland, en Australie) suite à l'incident de mars 2025, ainsi qu'aux impacts météorologiques importants à Dawson (autre mine de charbon majeure située dans le Queensland).
La production de nickel a diminué de 7% pour atteindre 9 100 tonnes, en raison d'opérations de maintenance sur les sites de Barro Alto et Codemin (situés dans l'État de Goiás, au Brésil ).
"Bien que le conflit au Moyen-Orient engendre une volatilité considérable sur l'ensemble du marché, la résilience de notre chaîne d'approvisionnement soutient actuellement la continuité de nos activités. Nous gérons activement la situation afin de parer aux éventuels effets défavorables, notamment l'inflation des coûts", a commenté Duncan Wanblad, directeur général d'Anglo American.
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