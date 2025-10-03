 Aller au contenu principal
Anglo American entame une procédure d'arbitrage contre Peabody
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Peabody Energy BTU.N a déclaré vendredi qu'Anglo American AAL.L avait entamé une procédure d'arbitrage en réponse à la résiliation des accords d'achat pour les actifs de charbon sidérurgique du géant minier britannique.

