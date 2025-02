Anglo American: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - Anglo American gagne plus de 1% à Londres, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui, tout en maintenant son opinion 'neutre', relève son objectif de cours de 2600 à 2750 pence, après des chiffres de production qui 'témoignent d'une exécution de meilleure qualité'.



Le bureau d'études explique que son relèvement de cible sur l'action du groupe minier 'reflète la hausse de la plupart des divisions et la cession du charbon à des conditions plus favorables qu'attendu qui font plus que compenser la baisse de De Beers'.





Valeurs associées ANGLO AMERICAN 2 502,50 GBX LSE +1,36%