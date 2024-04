Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Anglo-American : +17% à 2.575£ information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Anglo-American bondit de +17% à 2.575£ suite à l'OPA lancée par BHP Billiton (soit +21% en 48H) : le titre retrouve son zénith du 15/06/2003 (et ex-plancher de mi-octobre) et devrait poursuivre en direction du zénith des 2.800£ du 8/4/2023.





Valeurs associées ANGLO AMERICAN LSE +15.94%