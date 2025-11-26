Angermayer's Enhanced sera cotée au Nasdaq dans le cadre d'une opération SPAC d'un montant de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5) par Pritam Biswas et Prakhar Srivastava

L'entreprise de technologie sportive Enhanced a annoncé mercredi qu'elleallait entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société d'acquisition à but spécial A Paradise Acquisition Corp

APAD.O , dans le cadre d'une opérationévaluée à 1,2 milliard de dollars.

Les sociétés chèques en blanc font leur retour à Wall Street cette année après une longue période de ralentissement, les sponsors chevronnés relançant les SPAC en tant qu'alternative à la cotation en bourse.

La société de services financiers SWB, l'opérateur de centres de données Blockfusion et Teamshares ont également annoncé leur intention de s'introduire en bourse par le biais de fusions de SPAC ce mois-ci.

Cette année "a montré que les SPAC sont là pour rester", a déclaré Josef Schuster, directeur général de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

"Cela s'explique par le fait que certaines des entreprises issues d'une SPAC au cours du cycle précédent ont enregistré de très bons résultats et, dans certains cas, se sont emparées des secteurs de croissance les plus innovants", a déclaré Josef Schuster.

Cofondée par l'investisseur milliardaire allemand Christian Angermayer en 2023, Enhanced vise à réinventer le sport d'élite et la performance avec des produits axés sur la santé et la longévité. L'entreprise prévoit de construire une activité diversifiée qui exploite la demande croissante en matière de divertissement sportif, d'amélioration des performances et autres.

Enhanced a déclaré qu'elle s'attendait à générer des revenus à partir des produits de télésanté et de performance en vente directe, des partenariats de marque et des droits de radiodiffusion. Les partenariats de marque devraient constituer le cœur de son activité sportive, selon la société.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à obtenir jusqu'à 200 millions de dollars de recettes brutes en espèces grâce à la fusion. Elle prévoit d'affecter ces fonds au recrutement et à la rémunération des athlètes, à la production des Enhanced Games, au soutien médical des athlètes, au développement de la télésanté et des produits de consommation, ainsi qu'aux objectifs généraux de l'entreprise.

La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre 2026. Ensuite, la société issue de la fusion sera rebaptisée Enhanced Group et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "ENHA".

Berenberg est la banque conseil d'Enhanced, tandis que Cohen & Company Capital Markets conseille A Paradise.