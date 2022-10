Angelor obtient son agrément de société de gestion

(NEWSManagers.com) - La société de capital risque Angelor, dont NewsManagers avait révélé en juin la démarche de demande d'agrément en société de gestion auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), vient d'obtenir son précieux sésame. C'est ce qu'elle a annoncé ce 10 octobre en même temps que la nomination/promotion de Marie Chambodut, jusqu’alors directrice des investissements en tant que directrice générale d'Angelor.

"Cette officialisation du statut de société de gestion va permettre d'accélérer le développement d'Angelor en alliant le capital expertises de ses Partners au capital financier d’industriels et d’institutionnels. Grâce à ce statut, Angelor peut désormais viser les 500 millions d'euros sous gestion dans les 10 ans, et ainsi conforter sa place d'acteur de référence dans le capital innovation", commente un communiqué. La société, fondée à Lyon et présidée par Sébastien Bonte, compte lancer son premier fonds début 2023.

Âgée de 38 ans, Marie Chambodut est diplômée de l'École de Commerce Européenne de Lyon, puis de la Société Française des Analystes Financiers. Elle a débuté sa carrière en 2005 chez Aesope, société de gestion indépendante lyonnaise, en tant qu'analyste, puis gérante de fonds communs de placement sur les marchés cotés jusqu'en 2017. Elle rejoint Angelor en 2017 en tant que directrice d’investissements associée.