Anfield demande l'autorisation de redémarrer une mine d'uranium et de vanadium dans le Colorado

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anfield Energy AEC.V a déclaré mercredi qu'elle avait demandé l'approbation de l'État pour redémarrer sa mine d'uranium et de vanadium JD-8, qui a été exploitée par le passé, dans le Colorado, ce qui positionne la société pour redémarrer la production dans la seconde moitié de 2026.

Le projet d'uranium et de vanadium JD-8 est resté inactif en raison des mauvaises conditions du marché, qui ont rendu la production non rentable.

La demande de l'entreprise basée à Burnaby, au Canada, intervient alors que l'administration Trump intensifie ses efforts pour renforcer la sécurité énergétique des États-Unis en réduisant la dépendance à l'égard de l'uranium importé et en revitalisant le secteur nucléaire.

Le soutien fédéral au redémarrage des réacteurs et à l'accélération des autorisations pour les nouveaux projets d'uranium s'est accru en raison de la hausse de la demande d'électricité liée aux centres de données liés à l'IA et à d'autres infrastructures.

"Cette étape importante dans l'obtention des permis pour le projet JD-8 est une étape cruciale dans la stratégie d'Anfield visant à restaurer la capacité de production d'uranium aux États-Unis", a déclaré Corey Dias, président-directeur général d'Anfield.

"Avec des fondamentaux de marché solides, une demande intérieure en hausse et le soutien du gouvernement à l'énergie nucléaire, JD-8 est prêt à fournir de l'uranium de haute qualité au cycle du combustible américain."

Le site à haute teneur est soutenu par l'usine de Shootaring Canyon, l'une des trois seules usines d'uranium conventionnelles autorisées aux États-Unis.

En mai , l'administration Trump a approuvé le projet de mine d'uranium Velvet-Wood d'Anfield dans l'Utah, après un examen environnemental rapide de 14 jours dans le cadre d'un nouveau processus visant à accélérer l'octroi de permis pour les projets énergétiques et miniers.

Mardi, l'administration Trump a déclaré qu'elle avait prêté Constellation Energy

CEG.O 1 milliard de dollars pour redémarrer son réacteur nucléaire dans une centrale de Pennsylvanie anciennement connue sous le nom de Three Mile Island, le site de l'accident nucléaire commercial le plus grave de l'histoire des États-Unis en 1979.