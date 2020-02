Communiqué de presse ANEVIA



Tout actionnaire exerçant ses BSA A jusqu'au 28 février 2020 inclus se verra attribuer gratuitement des BSA B supplémentaires.



Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), rappelle à ses actionnaires les modalités du plan d'attribution gratuite de

BSA mis en place en décembre 2019.



Tout actionnaire procédant jusqu'au 28 février 2020 inclus à l'exercice de ses BSA A, reçus en date du 19 décembre 2019, se verra, pour toute action nouvelle issue de cet exercice, attribuer un BSA B supplémentaire avec les caractéristiques suivantes :



- Durée de vie d'un an jusqu'au 28 février 2021

- Parité de 1 BSA B permettant de souscrire à une action nouvelle au prix de 2€