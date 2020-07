Anevia nomme Paul Molinier en qualité de membre du Comité

Stratégique

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en

différé et à la demande (VOD), annonce la nomination de Paul Molinier comme nouveau

membre de son Comité Stratégique, à compter de ce jour.

Dans le cadre de cette fonction, Paul Molinier participera à la définition des stratégies de

développement commercial et produits d'Anevia. Il rejoint ainsi Éric Baron et les cinq membres

du conseil d'administration déjà membres du Comité Stratégique : Alexis Delb, Laurent Grimaldi,

Valéry Huot (représentant de LBO France), Laurent Lafarge (PDG) et Tristan Leteurtre (cofondateur

d'Anevia).