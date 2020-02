Communiqué de presse ANEVIA



Anevia intègre pour la 3ème année consécutive le Palmarès Les Echos des champions français de la croissance.



Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), est heureux d'intégrer pour la troisième année consécutive le classement des champions français de la croissance publié par Les Echos.



Réalisée en collaboration avec l'institut de statistiques indépendant Statista, cette quatrième édition du palmarès récompense les 500 entreprises françaises qui ont connu le plus fort taux de croissance de leur chiffre d'affaires sur les 3 derniers exercices.