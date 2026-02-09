Aneel Bhusri reprend les rênes de Workday en tant que CEO
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 15:51
Ce retour prenant effet immédiatement, Carl Eschenbach quitte ses fonctions de CEO et de membre du conseil d'administration. Il continuera néanmoins à apporter son soutien à Aneel Bhusri et à l'entreprise en tant que conseiller stratégique du CEO.
A cette occasion, Workday confirme prévoir des résultats du 4e trimestre et de l'exercice conformes à ses prévisions fournies lors de la présentation de ses résultats de 3e trimestre, à l'exception de sa marge opérationnelle GAAP comme indiqué le 4 février dernier.
Ainsi, la plateforme d'IA confirme tabler sur son exercice 2025-26, sur des revenus d'abonnement de 8 828 millions de dollars, soit une croissance de 14,4%, ainsi que sur une marge opérationnelle ajustée (non GAAP) d'environ 29%.
A la Bourse de New York, le titre cédait autour de 6,6% lundi matin dans les premiers échanges suite à toutes ces annonces.
