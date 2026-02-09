 Aller au contenu principal
Aneel Bhusri reprend les rênes de Workday en tant que CEO
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 15:51

Workday annonce le retour de son cofondateur et actuel président exécutif Aneel Bhusri au poste de directeur général (CEO) "alors que l'entreprise entame son nouveau chapitre, axé sur le leadership dans l'ère de l'IA en rapide évolution".

Ce retour prenant effet immédiatement, Carl Eschenbach quitte ses fonctions de CEO et de membre du conseil d'administration. Il continuera néanmoins à apporter son soutien à Aneel Bhusri et à l'entreprise en tant que conseiller stratégique du CEO.

A cette occasion, Workday confirme prévoir des résultats du 4e trimestre et de l'exercice conformes à ses prévisions fournies lors de la présentation de ses résultats de 3e trimestre, à l'exception de sa marge opérationnelle GAAP comme indiqué le 4 février dernier.

Ainsi, la plateforme d'IA confirme tabler sur son exercice 2025-26, sur des revenus d'abonnement de 8 828 millions de dollars, soit une croissance de 14,4%, ainsi que sur une marge opérationnelle ajustée (non GAAP) d'environ 29%.

A la Bourse de New York, le titre cédait autour de 6,6% lundi matin dans les premiers échanges suite à toutes ces annonces.

