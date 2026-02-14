 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anduril vise une levée de fonds de 8 milliards de dollars, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 14/02/2026 à 03:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du paragraphe 1 et du titre avec le montant de la levée de fonds potentielle d'après le rapport de Bloomberg)

L'entreprise de défense américaine Anduril Industries est en pourparlers pour lever jusqu'à 8 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table à une valeur d'au moins 60 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières de l'affaire.

Ce financement donnerait à l'entreprise une plus grande marge de manœuvre pour financer sa première grande usine de fabrication d'armes et développer un avion de chasse autonome, a rapporté The Information plus tôt.

Anduril a été évaluée à 30,5 milliards de dollars lors d'un tour de table de 2,5 milliards de dollars en juin de l'année dernière, et la nouvelle évaluation représenterait environ le double de ce chiffre.

Anduril n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

La startup de technologie de défense Anduril développe des solutions, notamment une large gamme de capteurs et de drones, et s'est fait connaître dans le contexte d'une demande croissante de produits de défense autonomes à faible coût.

L'entreprise est devenue l'un des paris les plus chauds de la Silicon Valley en matière de défense, alors que les drones redéfinissent la guerre en Ukraine et que le président américain Donald Trump pousse le Pentagone à adopter des technologies de pointe pour contrer la Chine.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank