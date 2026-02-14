Anduril vise une levée de fonds de 8 milliards de dollars, selon Bloomberg News

L'entreprise de défense américaine Anduril Industries est en pourparlers pour lever jusqu'à 8 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table à une valeur d'au moins 60 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières de l'affaire.

Ce financement donnerait à l'entreprise une plus grande marge de manœuvre pour financer sa première grande usine de fabrication d'armes et développer un avion de chasse autonome, a rapporté The Information plus tôt.

Anduril a été évaluée à 30,5 milliards de dollars lors d'un tour de table de 2,5 milliards de dollars en juin de l'année dernière, et la nouvelle évaluation représenterait environ le double de ce chiffre.

Anduril n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

La startup de technologie de défense Anduril développe des solutions, notamment une large gamme de capteurs et de drones, et s'est fait connaître dans le contexte d'une demande croissante de produits de défense autonomes à faible coût.

L'entreprise est devenue l'un des paris les plus chauds de la Silicon Valley en matière de défense, alors que les drones redéfinissent la guerre en Ukraine et que le président américain Donald Trump pousse le Pentagone à adopter des technologies de pointe pour contrer la Chine.