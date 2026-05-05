Anduril dévoile l'équipe chargée de son projet "Golden Dome" d'intercepteur de missiles spatial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

La société de technologie de défense Anduril Industries a annoncé mardi la création d'un consortium chargé de développer des intercepteurs spatiaux pour la Force spatiale américaine, dans le cadre de l'initiative de défense antimissile "Golden Dome for America" de l'administration Trump. Contrairement aux systèmes terrestres existants, le programme "Space-Based Interceptor" (SBI) déploie des armes en orbite, permettant ainsi à l’armée américaine d’engager et de détruire les menaces plus tôt dans leur trajectoire de vol, en interceptant les missiles plus rapidement après leur lancement.

Anduril a déclaré que son consortium comprend Impulse Space, Inversion Space, K2 Space, Sandia National Laboratories et Voyager Technologies VOYG.N , réunissant ainsi des start-ups spatiales commerciales et des instituts de recherche établis afin de fournir ce que la société décrit comme des solutions d'intercepteurs "abordables et évolutives".

La Force spatiale du département de la Défense a attribué à 12 entreprises des contrats d'une valeur totale pouvant atteindre 3,2 milliards (XX milliards d'euros) de dollars pour le développement de systèmes d'interception de missiles basés dans l'espace. Parmi les autres bénéficiaires figurent notamment Northrop Grumman NOC.N , Raytheon

RTX.N (filiale de RTX), SpaceX et Lockheed Martin LMT.N .

"Les adversaires quasi-équivalents des États-Unis ont investi dans des véhicules exotiques et hautement manœuvrables, ce qui pose des défis considérables pour la protection du territoire américain", a déclaré Gokul Subramanian, vice-président senior de l'ingénierie chez Anduril, dans un communiqué.

L'objectif est de démontrer une capacité d'interception intégrée au sein de l'architecture "Golden Dome" d'ici 2028 environ, ajoutant ainsi une couche orbitale à la défense du territoire américain.

Le programme Golden Dome, dont le coût est estimé à 185 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, prévoit de renforcer les défenses terrestres telles que les missiles intercepteurs, les capteurs et les systèmes de commandement et de contrôle, tout en ajoutant des éléments spatiaux pour détecter, suivre et potentiellement contrer les menaces en provenance de l’orbite.

Le directeur de Golden Dome, le général Michael Guetlein de la Force spatiale, a précédemment identifié le programme SBI comme l’élément le plus risqué de l’initiative, citant l’évolutivité et l’accessibilité financière comme les principaux défis. Il a déclaré que les armes à énergie dirigée et l’intelligence artificielle de nouvelle génération représentaient les technologies les plus prometteuses pour réduire le coût par destruction.