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Andrew Murray, directeur financier de Fonterra (Nouvelle-Zélande), démissionne et quittera l'entreprise fin 2026
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 02:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations sur l'évolution des cours boursiers)

La coopérative laitière néo-zélandaise Fonterra FCG.NZ a annoncé vendredi que son directeur financier, Andrew Murray, avait démissionné pour occuper un poste en dehors de l'entreprise.

Voici quelques détails supplémentaires:

* M. Murray a rejoint Fonterra en février 2023 en tant que directeur commercial de la division des marchés mondiaux, avant de prendre les fonctions de directeur financier du groupe un an plus tard

* Au cours de son mandat, il a contribué à mener à bien d’importantes initiatives stratégiques visant à renforcer la performance à long terme et les perspectives de croissance future de l’entreprise laitière, a indiqué cette dernière

* Avant de rejoindre Fonterra, M. Murray était directeur financier de Simplot Australia, une entreprise agroalimentaire diversifiée, et a occupé des postes de direction financière chez Mondelez International, la société mère de Cadbury MDLZ.O

* Murray restera directeur financier jusqu’à la fin de l’année 2026, a précisé Fonterra, ajoutant qu’elle lancerait immédiatement le processus de recrutement d’un nouveau directeur financier

* En mars, Fonterra avait nommé Richard Allen , un cadre interne, au poste de directeur général, à la suite de la démission de Miles Hurrell

* À 00h53 GMT, l'action Fonterra progressait de 0,9% à 5,42 NZ$.

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