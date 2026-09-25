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André Becker nommé directeur des ressources humaines de Schindler
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 08:05
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Schindler annonce l'arrivée d'André Becker en tant que directeur des ressources humaines. Il deviendra membre du comité exécutif du groupe, auquel il apportera son expérience internationale en matière de ressources humaines, de transformation organisationnelle et de leadership d'entreprise.

Avant de rejoindre le fabricant suisse d'escaliers mécaniques, d'ascenseurs et de trottoirs roulants, il a été directeur des ressources humaines et membre du conseil exécutif du distributeur à bas prix Lidl. Il a auparavant occupé des postes de direction variés chez BASF, notamment en tant que CHRO.

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