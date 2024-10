Anaxis AM : "les obligations à haut rendement ont sous-performé en septembre"

(AOF) - "En Europe, les données récentes des indices PMI confirment une dynamique de croissance modérée. Les résultats restent cependant contrastés entre les principales économies. L'Allemagne, première économie européenne, montre des signes de faiblesse, tandis que l'Espagne continue d'afficher des perspectives positives. L'activité des entreprises en Allemagne a ainsi enregistré en septembre sa plus forte contraction depuis sept mois", explique Anaxis AM dans son rapport mensuel du mois de septembre Corporate Credit Monthly Update.

En parallèle, l'inflation dans la zone euro a ralenti, atteignant 1,8% en septembre, son niveau le plus bas depuis avril 2021 et en dessous des prévisions de 1,9%. Ce ralentissement s'explique principalement par une baisse des prix de l'énergie plus importante qu'attendu. L'inflation globale est donc revenue sous l'objectif des 2% fixé par la BCE.

Comme le mois dernier, les marchés obligataires ont enregistré de solides performances en septembre, clôturant le trimestre sur une note positive. Le rendement des Bunds allemands à 7-10 ans a fini le mois en baisse de 16 points de base à 2,05%.

Sur le marché du crédit, les obligations à haut rendement ont sous-performé par rapport à leurs pairs américains en septembre, mais ont tout de même fini en hausse de 0,97%. Cette performance a été soutenue principalement par la baisse des taux, bien que les spreads se soient resserrés de 9 points de base.

Le segment investment grade a surperformé (+1,24%), réagissant plus fortement à ce mouvement des taux, malgré des spreads stables. Le rendement de l'indice corporate européen s'établit en fin de mois à 5,57%.