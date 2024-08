Anaxis AM : "les marchés de la dette d'entreprise des pays émergents ont bien performé en juillet"

(AOF) - "Dans les pays émergents, la reprise économique de la Chine continue à se faire à un rythme lent, accompagnée d'une réponse politique qui ne convainc pas les marchés. La deuxième économie mondiale a enregistré au second trimestre sa croissance la plus basse en plus d'un an, en raison de la faiblesse de la demande intérieure et extérieure", souligne Anaxis AM dans son rapport mensuel du mois d'août Corporate Credit Monthly Update.

Par ailleurs, l'activité manufacturière s'est contractée en juillet, tandis que les secteurs de la construction et des services ont également montré des signes de ralentissement"

Face à cette situation préoccupante, la Banque Populaire de Chine a pris des mesures supplémentaires en réduisant de manière inattendue plusieurs de ses taux d'intérêt. Ces mesures soulignent l'urgence accrue pour les autorités de parvenir à rassurer et à soutenir la croissance.

Les marchés de la dette d'entreprise des pays émergents ont bien performé en juillet. Les segments Investment Grade et Haut Rendement ont tous deux enregistré des gains notables, avec des performances respectives de +1,75% et +1,67%. Ces résultats ont été largement aidés par la baisse des rendements sur les bons du Trésor américain, alors que les spreads se sont légèrement élargis au cours du mois sur ces deux segments.

Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques persistantes, ces marchés font preuve de résilience, grâce notamment à la solidité des fondamentaux des entreprises. A fin de mois, le rendement de l'indice émergent s'établit à 8,30%.