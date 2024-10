Anaxis AM : "les bons du Trésor américain ont connu des variations importantes en septembre"

(AOF) - "Aux Etats-Unis, les indicateurs économiques continuent de témoigner d'une activité robuste. Lors de sa réunion de septembre, la Fed a lancé son cycle de réduction des taux avec une baisse de 50 points de base, marquant une première étape dans l'assouplissement de sa politique monétaire", explique Anaxis AM dans son rapport mensuel du mois de septembre Co.

Elle a également laissé entendre qu'une nouvelle réduction de 50 points de base pourrait survenir avant la fin de l'année 2024, justifiée par le ralentissement de l'inflation et la normalisation progressive des données du marché du travail.

L'inflation, bien qu'encore non-négligeable, a en effet baissé à 2,5%, son niveau le plus bas depuis février 2021. Le prix du pétrole a notamment connu une chute de plus de 7% en septembre, offrant un soutien supplémentaire à la croissance économique et réduisant les pressions inflationnistes. Le dollar s'est quant à lui affaibli de -1% par rapport à un panier des principales devises.

"Le mois de septembre a été marqué par des mouvements significatifs sur les marchés financiers américains. Les bons du Trésor notamment ont connu des variations importantes au cours du mois, entraînant une baisse des rendements et un resserrement des spreads de crédit", précise aussi Anaxis AM.

Cette baisse a été plus importante pour les échéances courtes, inférieures à 3 ans. Le rendement du 7-10 ans a quant à lui baissé de 14 points de base pour atteindre 3,74%. La courbe des rendements revient à la normale, c'est-à-dire en pente ascendante, après une longue période d'inversion.

En dépit des inquiétudes liées à la politique intérieure et aux conflits internationaux, les marchés du crédit corporate ont poursuivi leur tendance positive. Tant les obligations d'entreprises investment grade que haut rendement ont bénéficié de la baisse des rendements souverains et du resserrement des spreads.

Malgré les spreads historiquement serrés, le crédit corporate offre toujours des perspectives de rendements réels attractifs, soutenus par les fondamentaux solides. Le mois de septembre a également été marqué par un volume élevé de nouvelles émissions, du fait des conditions financières plus avantageuses. Le rendement de l'indice corporate américain s'établit à 6,66% en fin de mois.