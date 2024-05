Anaxis AM : la résilience de l'économie américaine continue de décontenancer les marchés

(AOF) - "Aux Etats-Unis, la résilience de l'économie et la récente série de chiffres d'inflation plus élevés que prévu continuent de décontenancer les marchés. Les anticipations concernant la première baisse des taux d'intérêt de la Fed ont dû être reculées à plus tard dans l'année. Les consommateurs américains maintiennent leurs dépenses et les entreprises continuent à embaucher et à investir. Ces facteurs devraient donc continuer à soutenir l'activité dans les mois à venir", souligne Anaxis AM dans son rapport mensuel de mai "Corporate Credit Monthly Update".

Le report potentiel des premières baisses de taux et les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient ont entraîné un nouveau renforcement du dollar américain, compte tenu de son caractère de valeur refuge. Malgré les incertitudes géopolitiques, le prix du pétrole a quant à lui corrigé de plus de 2% en avril.

Enfin, la période de publication des résultats pour le premier trimestre 2024 se révèle dans l'ensemble positive pour les entreprises. Globalement, ces résultats sont meilleurs qu'attendu et offrent de bonnes perspectives quant à la croissance de l'activité commerciale.

En outre, Anaxis IM explique que "les marchés financiers américains ont enregistré des performances négatives au mois d'avril. La combinaison de l'inflation persistante, de la résilience du marché du travail et des commentaires moins accommodants de la Fed a entraîné une forte hausse des rendements du Trésor américain. Le rendement à 5 ans a augmenté de 50 points de base en avril, représentant la plus forte variation sur la courbe. Le rendement pour la fourchette 7-10 ans a clôturé le mois à 4,50%, en hausse significative".

De plus, les obligations corporate ont chuté en sympathie avec la hausse de ces rendements souverains, qui a exercé une pression sur les prix. Parallèlement, les spreads de crédit sont restés relativement stables tant pour l'investment grade que le Haut Rendement. L'investment grade a en conséquence davantage souffert sur le mois (-2,54% contre -0,94% pour le haut rendement). Le rendement de l'indice corporate américain s'établit en fin de mois à 7,90%.