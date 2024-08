Anaxis AM : " la Fed laisse entrevoir la possibilité d'une première baisse en septembre"

(AOF) - Aux États-Unis, la croissance économique reste robuste bien qu'elle ait ralenti, soutenue principalement par la consommation des ménages et l'augmentation des investissements des entreprises. Ces derniers ont progressé sur les six derniers trimestres et témoignent d'un potentiel accroissement de la productivité, souligne Anaxis AM dans son rapport mensuel du mois d'août "Corporate Credit Monthly Update".

Les récentes publications macroéconomiques, associées aux déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, ont renforcé les attentes d'une éventuelle baisse des taux dans les mois à venir. Celle-ci serait motivée par le ralentissement de l'inflation et des indicateurs du marché de l'emploi plus faibles.

Néanmoins, la Fed a choisi de maintenir ses taux d'intérêt inchangés en juillet, tout en laissant entrevoir la possibilité d'une première baisse en septembre.

"Le prix du pétrole a chuté de -4,5% en juillet, effaçant quasiment tous les gains enregistrés en juin. Cette baisse est notamment attribuée aux données économiques décevantes en provenance de Chine, principal consommateur mondial, et à une réaction politique des autorités jugée insuffisante", note, par ailleurs Anaxis AM.

Parallèlement, le dollar américain s'est déprécié de -1,7% par rapport à un panier de devises majeures, dans ce contexte d'assouplissement désormais imminent de la politique monétaire de la Fed.