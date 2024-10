Anaxis AM : "dans les pays émergents, le cycle global de réduction des taux prend de l'ampleur"

(AOF) - "Dans les pays émergents, le cycle global de réduction des taux prend de l'ampleur. La baisse de 50 points de base de la Fed a ouvert la voie à un assouplissement de la politique monétaire dans de nombreux marchés émergents, à l'exception notable du Brésil qui a relevé ses taux de 25 points de base. Au Mexique, l'adoption du projet de réforme judiciaire a suscité des inquiétudes parmi les acteurs du marché, et les agences de notation restent partagées à ce sujet", explique Anaxis AM dans son rapport mensuel du mois de septembre Corporate Credit Monthly Update.

Les indices des directeurs d'achat du mois ont révélé que la Chine demeure en difficulté. Le risque augmente pour la deuxième économie mondiale de ne pas atteindre son objectif de croissance annuelle de 5%. En réponse, les autorités ont annoncé un vaste programme de relance budgétaire, monétaire et immobilière visant à stimuler la demande, soutenir l'économie et stabiliser les prix des actifs.

"Les marchés du crédit émergent se sont montrés résilients et l'appétence au risque s'est améliorée dans un contexte de stabilité des fondamentaux des entreprises et d'équilibre technique. Si la Fed parvient à réaliser son atterrissage en douceur de l'économie américaine, ce qui demeure le scénario de base, cela apporterait un soutien supplémentaire et créerait un environnement favorable pour les actifs à risque, dont la dette d'entreprise des marchés émergents", fait savoir Anaxis AM.

Les obligations de ces géographies ont enregistré un nouveau mois de performances positives en septembre, portées elles aussi par des indicateurs économiques globalement robustes, une inflation en baisse, des banques centrales accommodantes, un resserrement des spreads de crédit et la baisse des rendements des obligations souveraines.

Le segment haut rendement a surperformé l'investment grade avec des performances respectives de 1,85% et 1,29%. A fin de mois, le rendement de l'indice émergent s'établit à 7,67%.