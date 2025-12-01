Anaxago Capital et CapHorn Invest se regroupent sous une identité unique : Ambra Capital

(AOF) - Anaxago Capital et CapHorn Invest ont annoncé leur regroupement sous une identité unique : Ambra Capital. La société gère aujourd’hui 750 millions d’euros d’encours à travers des fonds et des clubs et compte 20 professionnels de l’investissement. "Cette nouvelle identité reflète l’expression d’une conviction profonde : la performance à long terme découle désormais de la capacité à accompagner concrètement la transition des entreprises et des actifs ; l’ambre étant par définition une résine naturelle, protectrice et durable," explique la société de gestion dédiée aux actifs privés.

En 2026, la société poursuivra le développement de son offre et l'internationalisation de ses investissements à travers deux nouveaux véhicules portant ses stratégies de private equity et de dette privée immobilière.

Pour soutenir cette trajectoire, Bruno Blanc (DGA, ex-Altaréa et DTZ investors) et Guillaume Régert (ex-Primonial) pilotent les activités de financement et d'investissement immobilières et d'asset management de la société. Christophe Pieri (ex-Crédit Agricole) dirige les activités de private equity du groupe et est à l'origine d'AxClimat, le premier fonds de fonds d'Ambra Capital. Flora Coppolani (ex-BPI) pilote l'équipe venture capital.

Dans le cadre de ce nouveau chapitre, Vincent Lachêne (ex-M Capital, Sigma Gestion) rejoint Ambra Capital au poste de directeur du développement. Sa mission portera sur le renforcement des partenariats stratégiques, le développement de nouvelles offres et l'extension de la présence de la société à l'international.