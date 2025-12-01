Bond du bénéfice de Corsair malgré une baisse du nombre de passagers

Corsair a annoncé lundi avoir plus que décuplé son bénéfice lors de son exercice décalé 2024-2025 malgré une légère baisse du nombre de passagers, la compagnie aérienne y voyant la validation de sa stratégie de montée en gamme.

( CORSAIR / MATHIEU GARCIA )

Le transporteur français, spécialisé dans les liaisons ultramarines et africaines, a dégagé "plus de 15,2 millions d'euros" de bénéfice net entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025, contre 1,1 million lors de l'exercice précédent, qui marquait son premier retour dans le vert depuis 2017.

Le bénéfice d'exploitation a lui aussi "très fortement" progressé à 26,4 millions d'euros, après 3 millions un an plus tôt, a précisé à l'AFP le PDG de la compagnie, Pascal de Izaguirre.

Le chiffre d'affaires s'est quant à lui inscrit en hausse de 1,6% à 712 millions d'euros, malgré une baisse de 6% des rotations due à la fin de la liaison vers Montréal, mais aussi aux tensions sociales aux Antilles et au cyclone dévastateur Chido à Mayotte.

La compagnie a transporté 1,4 million de personnes contre 1,45 un an plus tôt. Selon les statistiques 2024 de la Direction générale de l'aviation civile, Corsair pointe à la cinquième place des transporteurs aériens français, derrière Air France, Transavia, Air Corsica et sa concurrente Air Caraïbes.

Corsair a réussi à faire augmenter le coefficient de remplissage de ses avions à 86%, une hausse de 2,4 points sur un an, et bénéficié d'une hausse des prix moyens des billets, grâce au "réel succès" des classes à l'avant de l'appareil (affaires et premium), a argumenté le PDG.

La compagnie, qui dessert au quotidien Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de la Réunion et Abidjan, veut poursuivre sa stratégie de montée en gamme en étoffant ses services aux voyageurs comme l'enregistrement des bagages hors des aéroports.

Corsair, qui exploitait encore avant la crise du Covid-19 de vieux Boeing 747, a aussi dit avoir amélioré sa performance opérationnelle avec une flotte très récente de neuf appareils du même type, des long-courriers Airbus A330neo.

Pour l'exercice en cours, Corsair, qui constate une "demande assez robuste", espère à nouveau des "résultats financiers significativement positifs", avec toutefois une attention à la "dérive très forte des coûts d'entretien" des avions, ainsi qu'aux "tensions géopolitiques", a prévenu M. de Izaguirre.