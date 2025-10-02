 Aller au contenu principal
Anavex progresse après qu'un médicament contre la schizophrénie a atteint l'objectif principal d'une étude
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions d'Anavex Life Sciences

AVXL.O augmentent de 5,4 % à 9,5 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental contre la schizophrénie s'est avéré sûr et bien toléré, atteignant l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire

** Le médicament, ANAVEX3-71, vise à traiter les adultes atteints de schizophrénie qui prennent des médicaments antipsychotiques stables -AVXL

** La société affirme que l'ANAVEX3-71 est conçu pour traiter les symptômes associés au trouble mental sans les effets secondaires des antipsychotiques standard.

** La schizophrénie est un trouble mental caractérisé par des perturbations des processus de pensée, de la réactivité émotionnelle et des interactions sociales, provoquant des hallucinations, des délires et des troubles de la pensée

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de ~16 % depuis le début de l'année

