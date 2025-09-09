Anavex Life Sciences grimpe après les résultats d'un essai clinique sur un médicament contre la maladie d'Alzheimer

9 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Anavex Life Sciences AVXL.O augmentent de 2,7 % à 9,60 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, la blarcamesine , a ralenti la perte de mémoire chez les patients en phase précoce après 48 semaines de traitement dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire à tardive

** Les patients qui ont pris une dose quotidienne de 30 mg de blarcamesine au cours de l'essai ont montré un déclin "à peine détectable" sur les tests cognitifs clés, selon la société

** La blarcamesine est une pilule orale à une prise quotidienne qui agit en activant la protéine SIGMAR1 pour aider à éliminer les protéines endommagées dans le cerveau, ralentissant ainsi le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 13 % depuis le début de l'année