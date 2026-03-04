 Aller au contenu principal
AnaptysBio grimpe en flèche grâce à son projet de scission en deux sociétés publiques
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 17:27

4 mars - ** Les actions du développeur de médicaments AnaptysBio ANAB.O augmentent de 13,7 % pour atteindre leur plus haut niveau en six ans, soit 60,06 $

** La société a déclaré mardi en fin de journée qu'elle se scinderait en deux sociétés publiques d'ici le deuxième trimestre 2026, potentiellement dès la fin avril, l'une pour percevoir des redevances sur les médicaments et l'autre pour développer de nouveaux médicaments

** La nouvelle société de développement de médicaments, First Tracks Biotherapeutics, cotée sous le symbole TRAX, se concentrera sur les traitements des maladies auto-immunes et inflammatoires

** Le directeur général actuel d'AnaptysBio, Daniel Faga, devrait initialement diriger les deux sociétés

** ANAB a également déclaré des ventes collabos de 108,25 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 92,05 millions de dollars prévus par les analystes - LSEG

** AnaptysBio a terminé l'année 2025 avec 311,6 millions de dollars de liquidités

** ANAB a plus que triplé en 2025

