AnaptysBio grimpe après que Leerink a relevé son objectif de cours en raison de plans de scission favorables aux investisseurs (30 septembre)

(Correction du nom de la société de courtage dans l'article du 30 septembre)

1er octobre - ** Les actions du développeur de médicaments AnaptysBio ANAB.O ont augmenté de 33 % à 30,97 $ au cours des échanges de l'après-midi

** LeerinkPartners augmente l'objectif de cours pour la société basée à San Diego à 37 $ contre 32 $, soit une hausse de 59 % par rapport à la dernière clôture de l'action; maintient la note "surperformance"

** ANAB se scinde en deux entités indépendantes et cotées en bourse, Royalty Management Co et Biopharma Co, d'ici la fin de 2026

** La société de courtage s'attend à ce que les sociétés essaimées permettent aux investisseurs d'évaluer plus facilement chaque activité séparément

** "Nous pensons que cette séparation permettra aux investisseurs de mieux se concentrer sur la valeur des actifs de la société en faisant la distinction entre un véhicule de flux de trésorerie adossé à des redevances et une société de pipeline en phase clinique" - LeerinkPartners

** 10 des 12 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et deux à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 48 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions d'ANAB ont augmenté d'environ 127,3 % depuis le début de l'année