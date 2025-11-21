AnaptysBio dégringole après une nouvelle bataille juridique concernant un médicament contre le cancer

21 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments AnaptysBio ANAB.O chutent de 14,5 % à 32,21 $ avant la mise sur le marché

** L'unité d'oncologie de GSK GSK.L , Tesaro, a poursuivi AnaptysBio jeudi en fin de journée, affirmant que la biotech avait violé un accord de licence conclu en 2014 pour le médicament anticancéreux Jemperli

** Tesaro veut mettre fin à l'accord, réduire les redevances de moitié et obtenir des droits permanents sur Jemperli

** AnaptysBio a contre-attaqué vendredi, accusant Tesaro d'avoir enfreint les règles d'exclusivité et d'avoir favorisé d'autres médicaments de GSK au détriment de Jemperli

** Les deux parties ont demandé un procès accéléré au Delaware, prévu pour juillet 2026

** En 2020, AnaptysBio a poursuivi GSK pour des problèmes d'exclusivité similaires

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 184 % depuis le début de l'année