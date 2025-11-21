 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 976,26
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AnaptysBio dégringole après une nouvelle bataille juridique concernant un médicament contre le cancer
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments AnaptysBio ANAB.O chutent de 14,5 % à 32,21 $ avant la mise sur le marché

** L'unité d'oncologie de GSK GSK.L , Tesaro, a poursuivi AnaptysBio jeudi en fin de journée, affirmant que la biotech avait violé un accord de licence conclu en 2014 pour le médicament anticancéreux Jemperli

** Tesaro veut mettre fin à l'accord, réduire les redevances de moitié et obtenir des droits permanents sur Jemperli

** AnaptysBio a contre-attaqué vendredi, accusant Tesaro d'avoir enfreint les règles d'exclusivité et d'avoir favorisé d'autres médicaments de GSK au détriment de Jemperli

** Les deux parties ont demandé un procès accéléré au Delaware, prévu pour juillet 2026

** En 2020, AnaptysBio a poursuivi GSK pour des problèmes d'exclusivité similaires

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 184 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ANAPTYSBIO
36,2600 USD NASDAQ -3,72%
GSK
1 778,750 GBX LSE +1,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank