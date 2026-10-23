Analyse VanEck : un secteur aurifère plus mature, axé sur la rentabilité et l'exécution

(Zonebourse.com) - "Septembre a été un mois difficile pour l'or. Après une forte reprise en août, le métal s'est échangé jusqu'à 4 473 dollars au début du mois de septembre. Le 16 septembre, la Réserve fédérale a relevé le taux des fonds fédéraux de 25 points de base, une mesure largement anticipée. Les rendements des bons du Trésor ont bondi tout au long du mois, le taux à 10 ans atteignant 5,3% en fin de mois, un niveau jamais observé depuis 2007", observe Imaru Casanova, gérante de portefeuille pour la société mondiale de gestion d'actifs VanEck.

L'analyste précise que "la hausse des taux d'intérêt, conjuguée à un dollar plus fort, a créé des vents contraires importants, et l'or a clôturé le mois de septembre à 4 157,41 USD, en baisse de 280 USD l'once (-6,31%) sur le mois. Les actions aurifères ont également subi la pression, l'indice MarketVector Global Gold Miners (MVGDXTR) ayant reculé de 10,89%."

Des producteurs sereins et axés sur la discipline financière

Malgré cette correction à court terme, la confiance reste de mise sur le terrain, comme en témoigne le déroulement des grands rassemblements professionnels de la profession.

Les conférences annuelles organisées dans le Colorado ont une nouvelle fois attiré un public nombreux, composé notamment de producteurs, de jeunes professionnels, d'investisseurs institutionnels, de banques et d'équipes chargées du développement d'entreprise. "L'ambiance était sereine, concentrée et dépourvue de toute inquiétude concernant le cours de l'or", révèle Imaru Casanova.

Les évolutions possibles du prix de l'or n'ont jamais été abordées lors des réunions. Les entreprises ne présentent pas de scénarios de prix de l'or haussiers pour justifier leurs plans. Elles n'en ont pas besoin. "Aux niveaux de prix actuels, de nombreux producteurs que nous avons rencontrés présentent des bilans solides, des programmes d'immobilisations financés par les flux de trésorerie internes et des marges proches des niveaux records. Les conversations portaient sur les opérations, l'exécution et la croissance, mais pas sur le cours de l'or. Il s'agit d'un secteur qui a mûri tout au long du cycle, qui a tiré les leçons des hausses passées et qui s'attache globalement à créer de la valeur. Pour les investisseurs à long terme dans les actions aurifères, c'est précisément ce type de discipline qui justifie le choix des sociétés minières aurifères comme vecteur d'exposition à l'or", souligne l'experte.

Sociétés juniors : un accès facilité au capital, mais un besoin accru de sélectivité

Si les producteurs établis font preuve de rigueur, le dynamisme du marché profite également aux acteurs en phase de développement, ce qui impose une vigilance particulière quant à la qualité des dossiers.

Le Sommet des métaux précieux se concentre sur les entreprises juniors et en phase de développement qui mènent des projets liés à l'or, à l'argent et à d'autres métaux. La conférence de cette année a attiré un nombre record d'investisseurs à la recherche d'idées et de grandes entreprises à la recherche de cibles d'acquisition, ce qui reflète à quel point l'environnement a changé aux prix actuels de l'or. "Le capital ne représente plus la contrainte d'autrefois pour cette partie du marché, et la plupart des promoteurs que nous avons rencontrés ont été en mesure de lever suffisamment de fonds pour faire avancer leurs projets de manière significative", note aussi Imaru Casanova.

"Nous avons été encouragés par les progrès réalisés dans l'ensemble de notre portefeuille : plusieurs sociétés sont en bonne voie pour démarrer la production en 2027, d'autres ont récemment obtenu des permis d'exploitation minière essentiels ou sont sur le point de les obtenir, tandis que d'autres encore élargissent leur base de ressources grâce à des programmes de forage actifs. Le revers de la médaille d'un secteur des petites sociétés minières bien financé est toutefois la prolifération de projets de moindre qualité qui sont développés et commercialisés, alors qu'ils n'auraient pas été viables si les cours de l'or avaient été plus bas.", souligne l'analyste.

Avec l'univers des entreprises en expansion et l'élargissement de la gamme de qualité, une diligence raisonnable disciplinée est particulièrement importante. Toutes les onces ne se valent pas. Le défi central dans cette partie du marché est de séparer les opportunités vraiment convaincantes des projets plus risqués, plus complexes et potentiellement non rentables qui pourraient ne jamais devenir des actifs significatifs.

De la rentabilité à l'exécution : les nouvelles priorités de gestion

Comme les entreprises ne manquent plus d'argent, les investisseurs cherchent surtout à savoir si les dirigeants sont capables de tenir leurs objectifs.

VanEck a rencontré plus de 35 entreprises lors de la conférence Mining Forum Americas 2026. S'il y avait un seul thème dominant dans ses réunions de producteurs, c'était bien l'exécution. "Au vu des cours actuels de l'or, le débat a largement remplacé la question : 'Le secteur est-il capable de générer des flux de trésorerie ?' (la réponse est oui, et abondamment), par la question : 'Les équipes de direction sont-elles capables d'atteindre leurs objectifs ?' Le marché prête une attention particulière à cette distinction, et l'écart entre les entreprises qui atteignent leurs objectifs et celles qui trébuchent se reflète dans la performance du cours des actions", indique la société de gestion.

Du côté de la croissance, VanEck privilégie généralement les expansions organiques à proximité des infrastructures existantes plutôt que le développement de nouvelles infrastructures. Aux prix actuels de l'or, cependant, les producteurs établis ont la flexibilité financière d'envisager des opportunités de fusions-acquisitions, de réviser les projets, de redéfinir ou accélérer les programmes d´investissement et d'investir dans l'exploration. Les initiations de dividendes et les rachats d'actions sont de plus en plus fréquents, même parmi les petites entreprises. Les programmes de couverture sont liquidés ou autorisés à expirer, bien que les entreprises ayant d'importants engagements en capital établissent des programmes qui protègent les flux de trésorerie à la baisse tout en préservant l'exposition à la hausse au prix de l'or.

Les estimations des réserves et des ressources, ainsi que les études de rentabilité des projets, continuent de reposer sur des hypothèses de cours de l'or inférieures au cours au comptant. Cette approche prudente témoigne d'un engagement constant en faveur d'une exploitation rentable et de la création de valeur tout au long du cycle.

Consolidation du secteur : l'exemple du dossier Gold Fields / Northern Star

Avec des caisses bien remplies, les entreprises peuvent à nouveau racheter leurs concurrents, mais la réussite dépendra de leur capacité à bien fusionner.

D'ailleurs, VanEck retient que l'offre de Gold Fields d'acquérir Northern Star Resources a été la grande nouvelle de cette conférence cette année. Si l´opération aboutitssait, elle engendrerait la création de la deuxième plus grande société d'exploitation aurifère au monde en termes de production. Northern Star Resources a rejeté la proposition, mais Gold Fields pourrait revenir à la charge avec une nouvelle offre. La justification stratégique comprend des synergies opérationnelles provenant des actifs australiens qui se chevauchent, des avantages fiscaux significatifs et une échelle améliorée.

Les difficultés sont tout aussi importantes : il s'agit notamment d'intégrer des activités de grande envergure, géographiquement dispersées, impliquant différents sièges sociaux et registres d'actionnaires, et de mener à bien les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations réglementaires requises. "Nous pensons qu'il existe de nombreuses opportunités de consolidation dans le secteur, mais il est essentiel que les entreprises évaluent clairement toute transaction sur les mérites de la création de valeur, en s'appuyant sur des synergies et des avantages tangibles et quantifiables, tout en évaluant les risques accrus liés à une exploitation à plus grande échelle", explique Imaru Casanova.

Tension sur les RH : la main-d'oeuvre comme principal goulot d'étranglement

Sur le terrain, le secteur se heurte de plein fouet à un problème majeur : le manque de main-d'oeuvre qualifiée.

Pour l'analyste, "la main-d'oeuvre reste l'un des défis les plus fréquemment cités dans le secteur. Les métiers spécialisés constituent la catégorie la plus touchée, et la pression s'accentue pour les nouveaux projets de construction, où les ingénieurs de projet de niveau 1, les consultants et les chefs de chantier font particulièrement défaut dans certaines régions."

Les entreprises réagissent avec une gamme d'approches variée : primes d'inscription et de rétention, programmes d'incitation, renforcement de la formation et transfert de personnel expérimenté entre les opérations. Elles se concentrent également sur la gestion efficace des pipelines de projets, afin que les équipes de construction et de projet puissent passer rapidement d'un site à l'autre, en optimisant l'utilisation des talents internes et contractuels. Les exploitations à ciel ouvert semblent mieux placées que les mines souterraines en termes de disponibilité de main-d'oeuvre. Enfin, les entreprises opérant au Canada, aux Etats-Unis et en Australie signalent systématiquement plus de pression que celles d'autres parties du monde.

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