Analyse du marché : les « Sept Magnifiques » font face à un test décisif après la chute de juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Terence Gabriel

Les actions du « Magnificent Seven » pourraient être sur le point d'atteindre un tournant important après la forte correction observée en juin. La grande question est désormais de savoir si les acheteurs vont bientôt intervenir ou si la baisse va se poursuivre.

Cliquez ici pour consulter un graphique plus détaillé: . Ce groupe a chuté bien plus que l’ensemble du marché ce mois-ci. Alors que le S&P 500 affichait une baisse d’environ 3% à la clôture de vendredi, l’ETF Roundhill Magnificent Seven — MAGS — a chuté de près de 13%, ce qui le met en passe d’enregistrer son pire mois depuis son lancement mi-2023. Le graphique commence à afficher des signes de faiblesse. Selon les données fournies par LSEG, le MAGS a clôturé la semaine dernière à 61,60 $, passant sous sa moyenne mobile sur 34 semaines pour la première fois depuis la mi-avril. Une moyenne mobile est simplement une ligne qui indique le cours moyen sur une période donnée. Les traders s’en servent pour déterminer si un marché évolue à la hausse ou à la baisse.

Par le passé, lorsque le MAGS est passé sous cette ligne — comme ce fut le cas début mars 2025 et mi-février 2026 —, cela a entraîné de nouvelles ventes. Ce dernier mouvement pourrait donc constituer un signal d’alerte.

Mais certains éléments laissent penser que la baisse pourrait bientôt ralentir. Plusieurs niveaux de « soutien » potentiels se situent juste en dessous du cours de clôture de vendredi. Un niveau de soutien correspond à une zone où les investisseurs peuvent estimer que le cours est attractif et commencer à acheter. Ces niveaux se situent autour de 60 $, 58,70 $ et 58,50 $.

En effet, lundi, le titre MAGS a rebondi de 3,1% pour clôturer à 63,52 $.

Si le MAGS parvient à remonter au-dessus de sa moyenne mobile sur 34 semaines, qui se situe actuellement autour de 64,75 $, cela suggérerait que la pression à la vente s’atténue. Il pourrait alors tenter de revenir vers son plus haut historique de 71,16 $.

Mais si ces niveaux de soutien venaient à céder, l’ETF pourrait chuter vers 55 $, ou même 48,40 $.

Ce que montre le graphique:

* MAGS est passé sous une ligne de prix moyenne importante

* Les acheteurs pourraient intervenir entre 60 et 58,50 dollars

* Un retour au-dessus de 64,75 $ améliorerait les perspectives

(Commentaire quotidien des analystes de Reuters sur les signaux émis par les graphiques financiers – et ce qu’ils pourraient signifier.)