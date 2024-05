Analyse de la flambée du prix du cacao : récolte, impact et opportunité d’investissement

(Crédits photo : Unsplash - Rodrigo Flores )

Le cacao, matière première essentielle à la fabrication du chocolat, connaît depuis le début de l'année 2024 une ascension fulgurante de ses prix. En effet, la tonne de cacao a bondi jusqu'à +190 %, passant de près de 4 215 $ la tonne début janvier à un pic de 12 261 $ la tonne le 19 avril 2024. Cette flambée spectaculaire des prix fait suite à une hausse de plus de 45 % du cacao en 2023.

Quelles sont les raisons de cette envolée des prix ? Quels acteurs sont les plus touchés par cette situation ? Quelles sont les différentes manières d'investir et de trader le cacao ? Réponses dans cet article.

Pourquoi les prix du cacao ont-ils atteint des records début 2024 ?

Pour faire simple, c'est le déséquilibre entre l'augmentation de la demande se heurtant à une offre limitée qui a entraîné une flambée récente des prix du cacao sur les marchés mondiaux.

L'essor de la demande de cacao s'inscrit dans une dynamique multidimensionnelle, alimentée par plusieurs facteurs clés. L'amélioration du niveau de vie dans les économies en développement, et la recherche de produits chocolatés plus hauts de gamme dans les économies riches, stimulent la consommation de produits chocolatés et sucrés, dopant la demande en cacao.

De plus, le cacao s'invite désormais dans des domaines tels que la cosmétique (crèmes hydratantes, masques anti-âge), la pharmacie (compléments alimentaires) et les boissons énergisantes (substitut naturel aux stimulants artificiels), élargissant considérablement son champ d'utilisation au-delà de l'alimentation.

De son côté, l'offre est affectée par des facteurs climatiques (comme El Nino), des maladies du cacaoyer ​comme le virus de l'œdème des pousses du cacaoyer), une pénurie mondiale d'approvisionnement (notamment à cause du vieillissement des cacaoyers et d'un manque d'investissements dans certains pays producteurs majeurs), et des perturbations et des tensions géopolitiques, économiques ou politiques.

Ces facteurs affectent fortement les récoltes, notamment dans les grands pays producteurs de cacao comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun (ces pays d'Afrique de l'Ouest regroupent près de 70 % de la production de cacao).

Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il est également important de prendre en compte le rôle du trading et de la spéculation dans la récente volatilité des prix du cacao. Selon Bloomberg, une mesure de la volatilité des prix du cacao a atteint son plus haut niveau depuis 1977 fin avril 2024.

Quels sont les acteurs qui sont pénalisés par cette forte hausse des prix du cacao ?

La montée en flèche du cours du cacao sur les marchés mondiaux crée des défis majeurs pour les transformateurs, notamment les chocolatiers et les fabricants de confiseries, qui occupent une place essentielle dans la chaîne de valeur.

Étant donné que le cacao représente leur ingrédient fétiche, ils se retrouvent particulièrement vulnérables à cette hausse, car elle se traduit par une augmentation significative de leurs coûts de production, tout en limitant leurs marges (car il est difficile d'ajuster considérablement les prix de vente des produits finis).

Cette augmentation des coûts impacte directement leur rentabilité, car ils doivent jongler entre la nécessité de maintenir des prix compétitifs pour les consommateurs et de préserver leurs marges bénéficiaires.

Transférer intégralement l'augmentation des prix du cacao sur les produits finis n'est pas toujours possible. En effet, les transformateurs doivent tenir compte de l'élasticité-prix de la demande de leurs produits, c'est-à-dire de la manière dont les consommateurs réagissent aux variations de prix.

D'autres méthodes peuvent être utilisées pour pallier cette hausse des prix et rester compétitif comme une réduction de la taille des produits chocolatés comme les barres de chocolat ou une modification des recettes.

La récente volatilité des prix du cacao constitue donc une source majeure d'incertitude pour les transformateurs, qui doivent constamment ajuster leur stratégie d'approvisionnement et de production en fonction des fluctuations du marché. Cette instabilité peut compliquer leur gestion des stocks et leur planification financière, augmentant ainsi les risques pour ces entreprises et les autres acteurs connexes concernés.

En bout de chaîne, les consommateurs finaux subissent également les impacts de l'augmentation des prix des matières premières lorsque cela se traduit par une hausse des prix des produits finaux tels que le chocolat ou les produits contenant du chocolat.

Il ne faut pas oublier non plus l'impact de cette hausse sur les autres acteurs de la chaîne de valeur qui vendent ces produits comme les distributeurs (supermarchés, magasins d'alimentation spécialisés…).

Investisseur particulier : comment investir ou trader le cacao ?

Alors que les prix du cacao ont atteint des niveaux record en avril 2024, les traders et les investisseurs individuels comme vous cherchent sans doute des moyens de spéculer sur la valeur du cacao ou d'intégrer cette matière première dans leurs portefeuilles.

Il existe de nombreuses options pour s'exposer à ce marché en fonction de votre scénario principal (continuation de la hausse, correction, voire retournement), de votre expérience des marchés financiers, de votre stratégie, de vos objectifs financiers et de votre horizon d'investissement.

Parmi les instruments financiers les plus populaires pour s'exposer au cacao, on retrouve les contrats à terme (futures), les options et les ETP directement liés à la matière première, ainsi que l'investissement direct dans des actions d'entreprises impliquées dans la production, la transformation ou encore le commerce de cacao. Certains ETF offrent également une exposition aux entreprises opérant dans l'industrie du cacao.

Les investisseurs chevronnés, à la recherche de profits potentiellement plus élevés, peuvent se tourner vers les futures et les options portant sur le cacao. Toutefois, ces instruments exigent une connaissance approfondie du marché et une bonne gestion des risques.

Les futures fixent un prix pour l'achat ou la vente d'une quantité spécifique de cacao à une date future prédéterminée. Les options, quant à elles, confèrent le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre du cacao à un certain prix à une date donnée, moyennant le paiement d'une prime.

Les futures et les options sont généralement négociées sur des places financières spécialisées dans les dérivés comme l'ICE ou le CME Group aux États-Unis.

Les débutants, eux, peuvent préférer un investissement dans des ETP sur le cacao qui offrent une exposition plus large au marché en suivant un panier de futures sur le cacao avec différentes échéances par exemple ou vers des ETF investissant dans diverses sociétés liées à ce secteur. Les trackers peuvent ainsi offrir une diversification par le biais d'un seul investissement et se négocient de la même manière que les actions.

Enfin, investir dans des actions de producteurs ou de transformateurs de cacao comme Hershey ou Mondelez peut aussi constituer une bonne option, permettant aux débutants d'investir directement dans des sociétés ayant fait leurs preuves.