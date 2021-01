Analyse de l'indice CAC 40 : quelles perspectives en 2021 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Fokussiert )

Le CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris composé des 40 entreprises françaises affichant les plus importantes capitalisations boursières, est un véritable baromètre de l'économie française. Découvrez dans cet article notre analyse détaillée du CAC 40 : notre focus sur l'actualité du moment, notre retour sur les faits marquants de 2020, notre analyse financière et technique de l'indice ainsi que les perspectives 2021 de l'indice phare de la Bourse de Paris.

Actualité du CAC 40

C'est un CAC 40 sans grande conviction depuis déjà plusieurs semaines que nous vous proposons d'analyser ! Le marché fait du surplace. Le CAC 40, comme tous les indices européens, ne s'oriente ni à la baisse ni à la hausse depuis la fin novembre. Si janvier est traditionnellement un mois porteur pour la Bourse, il semble que 2021 fasse exception. Peut-on vraiment en vouloir aux investisseurs ? Entre nouveau confinement et début de la campagne de vaccination, élections sénatoriales et prise du Capitole aux États-Unis, difficile de se positionner dans un contexte si contrasté.

Dans les semaines qui viennent, les investisseurs pourront sûrement s'appuyer sur de nouvelles statistiques économiques (indice américain des ventes au détail notamment) ainsi que les premiers résultats d'entreprise pour se positionner : ces données donneront plus d'informations sur l'état de la reprise économique.

Seules les valeurs pétrolières et financières tirent leur épingle du jeu depuis quelques semaines, après avoir subi un revers brutal en 2020.

Faits marquants 2020 de l'indice CAC 40

Souvenez-vous de 2019, année record pour le CAC40 avec une hausse de plus de 25 %. Et bien 2020, sur fond de crise économico-sanitaire, nous aura donné également une année boursière bien singulière. Certaines valeurs ont largement tiré leur épingle du jeu quand d'autres ont plongé très bas. Bilan de 2020 : +7 % pour l'indice CAC 40.

La chute la plus vertigineuse de l'histoire du cours CAC 40

Le CAC 40 est passé de 6 000 points à 3 600 points en un mois, soit une chute de plus de 40 % : c'est tout simplement la chute la plus fulgurante de l'histoire de l'indice CAC 40. L'éclatement de la crise sanitaire du Covid et les confinements brutaux ont tout simplement arrêté l'économie, donnant lieu à une panique boursière.

Le meilleur mois depuis 1988 : novembre 2020, plus de 20 % du cours CAC 40

LE CAC 40 a progressé de +21,9 % très exactement en novembre 2020 ! Un record depuis 1987 et la création de l'indice. La dernière progression à deux chiffres remonte à avril 2009 (+12,6 %). Le CAC 40 a fortement rebondi à la suite de l'annonce de l'efficacité du premier vaccin contre la COVID, sûrement l'événement le plus attendu de l'année.

Le luxe et la tech dans les étoiles ; Unibail, l'industrie et la banque au tapis

Certaines industries ont beaucoup mieux performé que d'autres : Dans le top 5 des hausses, on retrouve la tech et le luxe :

Hermès (+32,0 % à 879,6 euros) ;

Schneider Electric (+29,3% à 118,3 euros) ;

STMicroelectronics (+26,3 % à 30,3 euros) ;

Worldline (+25,3 % à 79,1 euros) ;

Teleperformance (+24,8 % à 271,3 euros).

Dans les flops de 2020, on retrouve :

Unibail Rodamco Westfield (-54,1 % à 64,59 euros) ;

Société Générale (-45,1% à 17,022 euros) ;

Airbus (-31,2 % à 89,78 euros) ;

Danone (-27,2 % à 53,76 euros) ;

Total (-26,8 % à 35,3 euros).

Analyse financière du CAC 40

Les données suivantes proviennent du profil financier du CAC 40 réalisé annuellement par EY, sauf mention contraire.

Chiffre d'affaires des sociétés du CAC 40

Le chiffre d'affaires cumulé des sociétés du CAC 40 a atteint 1 391 milliards d'euros en 2019, en progression de +4 % par rapport à 2018. Au premier semestre 2020, les revenus des sociétés du CAC se sont effondrés de -19 % par rapport au premier semestre de l'année précédente, atteignant les 560 milliards d'euros. En outre, 28 sociétés ont publié une baisse d'activité au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019.

Un autre fondamental à retenir : 75 % du chiffre d'affaires des sociétés du CAC40 provient de l'international.

Marge opérationnelle des sociétés du CAC 40

La marge opérationnelle des sociétés du CAC 40 s'est fortement contractée au premier semestre 2020 et atteint 16 milliards d'euros, correspondant à 3,2 % du chiffre d'affaires cumulé. Au premier semestre 2019, elle s'élevait à 53 milliards d'euros et 8,4 % du CA cumulé. En outre, elle atteint son niveau le plus faible depuis l'année 2006.

La plus forte chute concerne l'industrie et le BTP avec une baisse de -84 % au premier semestre 2020.

Résultats des sociétés du CAC 40

Les résultats nets des sociétés du CAC 40 passent en territoire négatif au premier semestre 2020 : -0,1 milliards d'euros, après 82 milliards d'euros annuels en 2019. 15 sociétés présentent des pertes, contre 4 sur l'année complète 2019 et 2 au premier semestre 2019.

Un endettement qui laisse une marge de manœuvre pour investir

Le ratio dette sur capitaux propres médian au bilan des entreprises du CAC 40 est de 39 % au 30 juin 2020 : un chiffre plus bas qu'en 2008. Les fleurons de l'hexagone pourront donc participer à l'éventuelle consolidation post COVID du marché sur lequel elles opèrent.

Analyse graphique et technique du CAC 40

Depuis la fin novembre 2020, le CAC40 est coincé dans un couloir délimité par le support des 5 300 points et par la résistance des 5 700. Comme décrit au début de l'article, les investisseurs ont du mal à se positionner à la hausse ou à la baisse. Dans ce range, les indicateurs techniques sont au vert mais sans réelle indication tranchée. L'indice est au-dessus de sa moyenne mobile à 20 et 50 jours mais la MACD forme un angle quasi nul avec sa ligne de signal, témoignant du manque de tendance. Le RSI est en zone neutre. Les tentatives de sortie du couloir, comme le vendredi 08 janvier au matin et l'atteinte des 5 720 points se corrigent immédiatement et redescendent en dessous des 5 700 points, dans la journée même !

CAC 40 : quelles perspectives pour 2021 pour l'indice phare de la Bourse de Paris ?

Bien difficile de se décider en ce début d'année 2021 ! Au vu des informations disponibles sur le front sanitaire, notamment les nouveaux confinements et les chiffres de distribution du vaccin, le potentiel de hausse paraît limité à court terme. Cependant, le CAC40 dispose à long terme d'un potentiel de hausse conséquent : contrairement aux indices américains comme le S&P500 ou le Dow Jones, les locomotives des marchés mondiaux, le CAC n'a pas dépassé son plus haut de l'année dernière d'avant la crise du Covid, donnant une marge d'appréciation de 7 %. Le Cac, à moyen terme, pourrait ainsi se rapprocher de son zénith de 2019 à 6 100 points.

