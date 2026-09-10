Analyse de données: la start-up Arlequin AI lève 28 millions d'euros

Hugo Micheron à Paris, le 6 novembre 2023. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La start-up française d'intelligence artificielle Arlequin AI a annoncé jeudi avoir levé 28 millions d'euros auprès d'investisseurs européens pour continuer à développer une plateforme d'analyse de données à destination d'institutions financières et de gouvernements.

Fondée à Paris en 2024 par Hugo Micheron, chercheur en sciences politiques spécialisé sur le jihadisme, et Antoine Jardin, ex-ingénieur en recherche du CNRS, la jeune pousse travaille sur une architecture différente des grands modèles de langage qui sous-tendent la majorité des chatbots d'IA, comme ChatGPT d'OpenAI ou Claude d'Anthropic.

Les grands modèles de langage sont entraînés sur un grand corpus de données textuelles et utilisent la probabilité pour deviner et générer le mot suivant le plus adapté, en fonction du contexte de la phrase. Ils peuvent se tromper régulièrement.

Arlequin AI conçoit de son côté des "modèles de connectivité", censés pouvoir "analyser les relations entre des données hétérogènes: documents, transactions, vidéos ou encore données opérationnelles", d'après un communiqué.

"Dans le cadre d'une enquête antiterroriste, par exemple, la plateforme d'Arlequin AI peut analyser des millions de données provenant de plusieurs appareils saisis afin d'identifier des liens entre des individus, des lieux, des communications et des événements", selon la même source.

La start-up vise les secteurs nécessitant "des usages stratégiques de l'information", notamment les institutions financières pour aider à la détection de fraudes, les acteurs étatiques, les entreprises de cybersécurité ou encore les groupes médiatiques, explique à l'AFP Hugo Micheron.

L'entreprise, qui compte près de 50 employés, dont les deux tiers sont des chercheurs et ingénieurs, collabore avec une trentaine de clients en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Europe de l'Est.

Elle va ouvrir un laboratoire de recherche à San Francisco et travaille notamment avec les équipes de recherche des universités d'Oxford, en Angleterre, Cornell et Princeton, aux Etats-Unis, ou encore le CNRS et l'Inria en France.