ANALYSE-Avec Pompili, la filière nucléaire s'inquiète mais ne désarme pas

par Benjamin Mallet PARIS, 8 juillet (Reuters) - La nomination de Barbara Pompili comme ministre de la Transition écologique ajoute de l'incertitude autour d'EDF EDF.PA et de la filière nucléaire française alors que celle-ci aurait grandement besoin d'arbitrages favorables d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, selon des sources du secteur interrogées par Reuters. Bien qu'EDF se refuse à commenter cette nomination, des sources internes au groupe la qualifient de "catastrophique", de "très mauvais signal" ou encore de "folie", en rappelant les prises de position antinucléaires de Barbara Pompili et la sévérité des conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté des centrales qu'elle a dirigée en 2018. "La nomination de Pompili pourrait très bien servir de bouclier à Macron pour dire qu'il faut encore attendre pour construire de nouveaux réacteurs", redoute Philippe Page Le Mérour (CGT), secrétaire du comité social et économique central (CSEC) d'EDF SA. "La pire nouvelle pour la filière serait d'entrer dans un nouveau moratoire qui conduirait à des pertes de compétences et à des difficultés sur les futurs chantiers", ajoute-t-il. D'autres bons connaisseurs du secteur estiment cependant que la nécessité de relancer l'économie après la crise du coronavirus devrait inciter l'exécutif à s'appuyer sur une filière nucléaire très faiblement émettrice de CO2 et, à défaut de prendre une décision ferme sur la construction de nouveaux EPR, à en annoncer le principe. La déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire (SFEN), Valérie Faudon, veut croire que la filière peut compter sur le soutien de Bercy alors que son association recommande que la France intègre dans son plan un programme de trois paires d'EPR de nouvelle génération, soit six réacteurs au total, en confirmant le lancement du projet dès mi-2021. "Avec Bruno Le Maire qui est officiellement ministre de la Relance, je pense qu'une attention particulière sera portée au rôle que l'énergie nucléaire peut jouer dans le plan de relance", indique-t-elle. "QU'ILS ARRÊTENT D'ÊTRE INQUIETS" Selon une source industrielle, la filière nucléaire n'exclut pas de soumettre ses projets de nouveaux réacteurs à la Commission nationale de débat public et veut intégrer l'EPR "nouveau modèle" au plan de relance en anticipant la fabrication de certains composants par ses plus importants fournisseurs. Du côté de Greenpeace, on s'attend d'ailleurs à ce que ce plan serve à la promotion du nouveau nucléaire. "Est-ce que Barbara Pompili sera capable de faire barrage à des décisions favorables à de nouveaux EPR et va-t-elle avoir envie de faire barrage à ses décisions ? Pour l'instant, c'est impossible à dire", souligne Alix Mazounie, chargée de campagne pour l'ONG. Bercy assure en tout cas qu'EDF n'a pas à craindre de décisions antinucléaires et renvoie le groupe à ses responsabilités : "Ils ont un ministre qui a redit à quel point le nucléaire est une chance pour la France, (...) le président pense la même chose et le Premier ministre aussi. Qu'ils arrêtent d'être inquiets, qu'ils bossent et reconstruisent leur filière (...)" Nicolas Goldberg, ingénieur consultant chez Colombus Consulting, juge pour sa part que la nomination de Barbara Pompili ne change pas vraiment la donne dans la mesure où une annonce de nouveaux réacteurs en 2021, même de principe, lui semblait déjà peu probable car représentant un risque politique trop important à quelques mois de l'élection présidentielle de 2022. La réorganisation envisagée d'EDF avec la séparation du nucléaire d'un côté et des énergies renouvelables de l'autre a en revanche des chances d'aller de l'avant, ajoute-t-il: "À partir du moment où le projet peut aussi bien se vendre comme quelque chose d'antinucléaire que comme quelque chose de pro nucléaire, à la fin il pourrait convenir à tout le monde." (Avec Leigh Thomas, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +4.69%