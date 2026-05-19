Analog Devices va racheter Empower Semiconductor pour 1,5 milliard de dollars afin de renforcer son portefeuille de solutions d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de puces Analog Devices ADI.O a annoncé mardi qu'il allait acquérir Empower Semiconductor pour environ 1,5 milliard de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de solutions de gestion de l'alimentation destinées à l'IA.

Les deux sociétés ont déclaré que cette opération contribuerait à faire progresser l'alimentation électrique pour l'IA et d'autres applications à forte intensité de calcul, pour lesquelles les goulots d'étranglement en matière d'alimentation peuvent constituer un frein.

Voici quelques détails:

* Tim Phillips, directeur général d'Empower, a déclaré que la société avait été fondée pour résoudre "le problème le plus difficile en matière d'alimentation électrique pour l'IA", à savoir le goulot d'étranglement énergétique qui freine le débit de l'IA. "Notre technologie permet d'atteindre la densité de puissance, la vitesse et l'efficacité requises pour que les processeurs d'IA exploitent pleinement leur potentiel."

* La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

* Une fois la transaction finalisée, M. Phillips continuera à diriger les efforts en matière de technologie de régulateurs de tension intégrés chez Analog Devices.

* PJT Partners conseille Analog Devices sur le plan financier, tandis que Barclays est le conseiller financier d'Empower Semiconductor.

* L'action Analog Devices a progressé de 1,2 % après la clôture.