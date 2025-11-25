 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,56
+0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Analog Devices progresse grâce à des prévisions de résultats trimestriels optimistes
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du fabricant de puces Analog Devices ADI.O augmentent de 3,5 % à 247,78 $ avant le marché

** ADI prévoit des revenus de 3,1 milliards de dollars au T1 2026, plus ou moins 100 millions de dollars, au-dessus des estimations moyennes des analystes de 2,96 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté de 2,29 $ pour le 1er trimestre 2026, plus ou moins 10 cents, au-dessus des attentes de 2,16 $

** ADI annonce un chiffre d'affaires de 3,08 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant les estimations de 3,01 milliards de dollars

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 2,26 $ pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes de 2,22 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 13 % cette année

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
239,4000 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank