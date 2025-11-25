Analog Devices progresse grâce à des prévisions de résultats trimestriels optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du fabricant de puces Analog Devices ADI.O augmentent de 3,5 % à 247,78 $ avant le marché

** ADI prévoit des revenus de 3,1 milliards de dollars au T1 2026, plus ou moins 100 millions de dollars, au-dessus des estimations moyennes des analystes de 2,96 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté de 2,29 $ pour le 1er trimestre 2026, plus ou moins 10 cents, au-dessus des attentes de 2,16 $

** ADI annonce un chiffre d'affaires de 3,08 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant les estimations de 3,01 milliards de dollars

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 2,26 $ pour le quatrième trimestre, dépassant les attentes de 2,22 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 13 % cette année