Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Analog Devices met la main sur Maxim pour 21 milliards de dollars Reuters • 13/07/2020 à 14:00









BANGALORE, 13 juillet (Reuters) - Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices ADI.O a annoncé lundi la plus importante acquisition de l'année aux Etats-Unis avec le rachat de son concurrent Maxim Integrated Products MXIM.O pour environ 21 milliards de dollars (18,5 milliards d'euros). L'opération valorise Maxim à 78,43 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 22% par rapport au cours de clôture de vendredi. Dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, l'action Maxim gagnait 17% à 75 dollars tandis que celle d'Analog Devices prenait moins de 1%. Reuters avait fait état dimanche de discussions à un stade avancé entre Analog Devices et Maxim en vue du rachat de ce dernier, une opération qui garantirait des synergies et une hausse des revenus compte tenu de leur présence commune dans les circuits intégrés. Dans une déclaration conjointe, les deux groupes technologiques ont annoncé que l'accord étendait les domaines de compétence d'Analog Devices, déjà présent dans de nombreux secteurs industriels, les communications et la santé, à l'industrie automobile et aux centres de données. Dans le cadre de cette opération, les actionnaires de Maxim recevront 0,630 action Analog pour chaque titre apporté. L'accord devrait être relutif environ 18 mois après la finalisation, avec 275 millions de dollars d'économies réalisées d'ici la fin de la deuxième année, ont déclaré les deux entreprises. Deux administrateurs de Maxim, dont le directeur général Tunç Doluca, rejoindront le conseil d'administration d'Analog Devices. (Subrat Patnaik, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ANALOG DEVICES NASDAQ +0.20% MAXIM INTEGR PRO NASDAQ -0.59%