Analog Devices: BPA en repli de 6% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 13:28









(CercleFinance.com) - Analog Devices dévoile, au titre de son premier trimestre 2024-25, un BPA ajusté en recul de 6% à 1,63 dollar et une marge d'exploitation ajustée en retrait de 1,5 point à 40,5%, pour des revenus en baisse de 4% à 2,42 milliards de dollars.



'Nous avons dépassé les milieux de nos fourchettes-cibles, avec une reprise propulsée par des dynamiques cycliques en amélioration et de nombreux nouveaux gains à travers notre franchise se convertissant en revenus', souligne toutefois son PDG Vincent Roche.



Pour le trimestre en cours, le fabricant de semiconducteurs prévoit des revenus de 2,50 milliards (à plus ou moins 100 millions), une marge d'exploitation ajustée d'environ 40,5% (à plus ou moins un point) et un BPA ajusté de 1,68 dollar (à plus ou moins 10 cents).





