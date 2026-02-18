Analog Devices augmente son dividende après un début d'exercice solide
Le fabricant de circuits intégrés dévoile, au titre de son 1er trimestre 2025-2026, un BPA ajusté en hausse de 51% à 2,46 USD, dépassant d'environ 6% le consensus, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 5 points à 45,5%.
Cette meilleure rentabilité s'appuie sur une marge brute ajustée accrue de 2,4 points à 71,2% et sur des revenus en croissance de 30% à 3,16 MdsUSD, "avec une croissance annuelle sur tous les marchés finaux, menée par l'industrie et les communications".
"Au cours de notre 1er trimestre, la croissance des réservations s'est poursuivie, portée par une forte vigueur dans l'industrie et des commandes record pour notre segment Data Center", souligne Richard Puccio, directeur financier.
"Bien que le contexte macroéconomique et géopolitique reste difficile, nos perspectives de revenus pour le 2e trimestre représentent un nouveau sommet pour Analog Devices, soulignant notre forte exécution face à des vents favorables cycliques et de croissance séculaire", poursuit-il.
Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit des revenus de 3,5 MdsUSD (à plus ou moins 100 MUSD), une marge d'exploitation ajustée d'environ 47,5% (à plus ou moins 100 points de base) et un BPA ajusté de 2,88 USD (à plus ou moins 0,15 USD).
Par ailleurs, son Conseil d'administration a décidé mardi soir d'augmenter son dividende trimestriel de 11% à 1,10 USD par action ordinaire en circulation, marquant ainsi 22 années consécutives de dividendes en hausse.
"Depuis la création de notre programme de retour de capital il y a 22 ans, nous avons restitué plus de 32 MdsUSD aux actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions", met en avant le PDG du groupe, Vincent Roche.
